Курский ансамбль стал лауреатом международного фестиваля

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-09T14:52:30+03:00

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В IV международном фестивале традиционной казачьей культуры «Брянская станица» приняли участие казаки из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках мероприятия прошли различные спортивные соревнования, а также конкурсные выступления в номинации «Вокальное творчество». В исполнении солистов и творческих коллективов звучали традиционные русские народные и современные песни.

По итогам фестиваля ансамбль народной песни «Вольница» Глушковского Дома культуры стал лауреатом I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU