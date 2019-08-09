Курский ансамбль стал лауреатом международного фестиваля
Отличилась «Вольница» Глушковского Дома культуры
"Вольница" из Глушковского районаФото: предоставлено пресс-службой
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В IV международном фестивале традиционной казачьей культуры «Брянская станица» приняли участие казаки из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
В рамках мероприятия прошли различные спортивные соревнования, а также конкурсные выступления в номинации «Вокальное творчество». В исполнении солистов и творческих коллективов звучали традиционные русские народные и современные песни.
По итогам фестиваля ансамбль народной песни «Вольница» Глушковского Дома культуры стал лауреатом I степени.
ИСТОЧНИК KP.RU