2019-08-09T14:52:30+03:00
Звезды

Курский ансамбль стал лауреатом международного фестиваля

Отличилась «Вольница» Глушковского Дома культуры
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
"Вольница" из Глушковского района"Вольница" из Глушковского районаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В IV международном фестивале традиционной казачьей культуры «Брянская станица» приняли участие казаки из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках мероприятия прошли различные спортивные соревнования, а также конкурсные выступления в номинации «Вокальное творчество». В исполнении солистов и творческих коллективов звучали традиционные русские народные и современные песни.

По итогам фестиваля ансамбль народной песни «Вольница» Глушковского Дома культуры стал лауреатом I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 августа на Боевой даче организуют одностороннее движение
В Курске почтят память погибших подводников
В курском «Орленке» открывается смена РДШ
Мошенники продолжают обманывать жителей Курской области
185 работников КПД попали под сокращение
Под Курском иномарка перевернулась в кювет
В Курске пройдут краткосрочные отключения горячей волы
Более четырех тысяч курян подтвердили свое право на предпенсионные льготы
Курск обязали оформить в собственность землю под лесами
Прокуратура завела шесть дел против сотрудников курской мэрии
Курянина осудили за то, что он подарил ружье другу
Под Курском перевернулся «Кадиллак»
В Курске наводят санитарный порядок
БСМП Курска находится в предаварийном состоянии
В Курске открылось паллиативное отделение
В Курск приедет «Поезд Победы»