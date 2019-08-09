2019-08-09T14:48:05+03:00
Общество

Более четырех тысяч курян подтвердили свое право на предпенсионные льготы

В частности им платят увеличенное пособие в период обучения или поиска работы, сказали в обладминистрации
Ольга ДАНИЛОВА
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За подтверждением статуса обратились несколько тысяч предпенсионеровЗа подтверждением статуса обратились несколько тысяч предпенсионеровФото: Светлана ВОЛКОВА
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За шесть месяцев этого года отделение Пенсионного фонда России по Курской области подтвердило право 4180 граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству, сообщили в администрации региона. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, работодателям, либо выдавались самим предпенсионерам в местных органах Пенсионного фонда.

Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января учреждения ПФР по Курской области подтвердили центрам занятости статус 3054 человек.

В клиентских службах УПФР выдана 601 справка, подтверждающая сведения о праве на льготы.

Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми и некоторым курянам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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