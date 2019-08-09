Более четырех тысяч курян подтвердили свое право на предпенсионные льготы
За шесть месяцев этого года отделение Пенсионного фонда России по Курской области подтвердило право 4180 граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству, сообщили в администрации региона. Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, работодателям, либо выдавались самим предпенсионерам в местных органах Пенсионного фонда.
Наибольший объем подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров, повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения или поиска предпенсионером работы. Для этих целей с января учреждения ПФР по Курской области подтвердили центрам занятости статус 3054 человек.
В клиентских службах УПФР выдана 601 справка, подтверждающая сведения о праве на льготы.
Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено. Это относится, например, к многодетным мамам с пятью детьми и некоторым курянам, имеющим право на досрочное назначение пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU