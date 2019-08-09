2019-08-09T13:53:30+03:00
Общество

Курск обязали оформить в собственность землю под лесами

Бесхозными оставались 350 гектар
Ольга ДАНИЛОВА
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Леса заставили оформить, чтобы защитить их от вырубкиЛеса заставили оформить, чтобы защитить их от вырубкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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На территории муниципального образования «Город Курск» расположены городские леса, представленные 28 урочищами, общей площадью 2834 гектара. При этом в муниципальную собственность оформлено 2484 га лесов, еще 350 га участков не имеют собственника и кадастровые работы в отношении них не проведены, сообщили в прокуратуре. Это может повлечь уменьшение площади городских лесов вследствие незаконной рубки и застройки, добавили в ведомстве.

Прокуратура Курска направила в суд иск и потребовала понудить орган местного самоуправления провести кадастровые работы и оформить в собственность земели, на которых расположены городские леса.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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