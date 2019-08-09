2019-08-09T13:49:50+03:00
Происшествия

Прокуратура завела шесть дел против сотрудников курской мэрии

В сметы на благоустройство включали непредусмотренные работы и материалы
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск благоустраивали не по правиламКурск благоустраивали не по правиламФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура города Курска провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в Администрации Курска.

Выяснилось, что к муниципальным контрактам на проведение работ по благоустройству общественных территорий города были заключены дополнительные соглашения, по которым в локальные сметные расчеты включены работы и материалы, не предусмотренные контрактами, а также изменены функциональные характеристики используемых материалов. Это нарушает требования действующих правовых норм, отметили в ведомстве.

Прокурор города Курска возбудил против руководителей отраслевых органов Администрации Курска шесть дел об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ

Административные дела направлены для рассмотрения в УФАС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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