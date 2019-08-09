2019-08-09T12:52:47+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся «Кадиллак»

Ранения получили пять человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Пять пассажиров получили ранения различной степени тяжестиПять пассажиров получили ранения различной степени тяжести
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8 августа примерно в 03:15 60-летний водитель автомобиля «Кадиллак» ехал по автодороге «Станция Кривецкая - Мантурово» в сторону села Кривец. На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Автомобиль перевернулся на правую сторону по ходу движения. В результате ДТП пять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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