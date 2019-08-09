Под Курском перевернулся «Кадиллак»
Ранения получили пять человек
Пять пассажиров получили ранения различной степени тяжести
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8 августа примерно в 03:15 60-летний водитель автомобиля «Кадиллак» ехал по автодороге «Станция Кривецкая - Мантурово» в сторону села Кривец. На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Автомобиль перевернулся на правую сторону по ходу движения. В результате ДТП пять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU