Под Курском перевернулся «Кадиллак»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-09T12:52:47+03:00

Изменить размер текста: A A

8 августа примерно в 03:15 60-летний водитель автомобиля «Кадиллак» ехал по автодороге «Станция Кривецкая - Мантурово» в сторону села Кривец. На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Автомобиль перевернулся на правую сторону по ходу движения. В результате ДТП пять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU