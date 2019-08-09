СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-09T12:17:56+03:00

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В Курске наводят санитарный порядок. В окружных администрациях провели работу по выяснению принадлежности санитарно-запущенных земельных участков.

В Сеймском округе обследовали 83 дворовые территории. Управляющим компаниям и собственникам участков выдали 12 предписаний с требованием обеспечить на них порядок.

Также были обследованы два заброшенных здания в районе домов по № № 85 и 83а по проспекту Ленинского комсомола и улицы Менделеева, 12. Прилегающую к ним территорию жители превратили в свалку. На собственника объектов наложили штраф, после чего здесь был наведен порядок.

Два бесхозных здания обнаружили и по ул. Звездная, 3 и 7, а на проспекте Дружбы между домами № 4 и № 6 – выявили замусоренный и заросший участок, огороженный металлическими конструкциями. Разыскивается и владелец металлического гаража, установленного во дворе жилого дома по проспекту Хрущева, 15.

В неудовлетворительном состоянии находятся территории, прилегающие к трансформаторным подстанциям городских электрических сетей на улицах Звездной и Мыльникова. Претензии направили собственнику, и в ближайшее время здесь наведут порядок.

В Железнодорожном округе обследовали 179 дворовых территорий, по 98 из них направлены замечания в обслуживающие организации. В основном это покос сорной растительности, установка урн, завоз песка на детские площадки и так далее. Нарушения должны быть устранены в определенные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU