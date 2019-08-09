2019-08-09T12:03:52+03:00
Общество

БСМП Курска находится в предаварийном состоянии

Крышу больницы обещают сделать до 25 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Ремонт в БСМП не делали ни разуРемонт в БСМП не делали ни разуФото: Из архива КП.
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В Курской городской больнице скорой медицинской помощи начался капитальный ремонт крыши. Как заявили в администрации региона, БСМП находится в предаварийном состоянии. Капитальный ремонт там не делали ни разу. Ранее было принято решение направить на замену кровли медучреждения средства, запланированные на обновление фасада Дома Советов. Стоимость контракта почти 30 млн рублей.

Как сообщил подрядчик, работы ведутся с применением современных материалов, которые прослужат более 20 лет. В задачах строителей заменить кровлю на всех корпусах больницы. Общая площадь работ – почти 8 тыс. кв. метров.

Местные власти пообещали, что будет сделан постепенный капитальный ремонт здания БСМП.

Завершить капитальный ремонт кровли планируется до 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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