2019-08-09T10:36:05+03:00
Победа

В Курск приедет «Поезд Победы»

Памятная акция пройдет 14 и 15 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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В акции могут принять участие все желающиеВ акции могут принять участие все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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14 и 15 августа в Курской области пройдет памятная акция «Поезд Победы», приуроченная к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.

Поезд проедет по местам боевой славы Курской области. Его пассажирами станут ветераны, почетные гости волонтеры и молодые железнодорожники, всего более 150 человек.

14 августа состав отправится по маршруту Курск – Мармыжи, с остановками в Охочевке, Щиграх и Черемисиново, где пройдут торжественные мероприятия. 15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту Курск – Поныри с остановками в Свободе и Золотухино.

Участники акции отдадут дань памяти героическому подвигу соотечественников, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

График движения «Поезда Победы»

14 августа

8:00 – 8:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск

8:45 – 9:15 торжественное отправление «Поезда Победы»

10:12 – 10:52 прибытие на станцию Охочевка и торжественные мероприятия

11:10 – 12:10 Щигры

12:36 – 13:30 Черемисиново

14:00 – 16:55 Мармыжи

16:55 – 18:30 отправление со станции Мармыжи и прибытие в Курск

15 августа

8:45- 9:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск

9:45- 10:00 торжественное отправление «Поезда Победы»

10:30 – 11:47 прибытие на станцию Свобода и торжественные мероприятия

12:07 – 13:05 Золотухино

13:40 – 17:35 Поныри

17:35 – 18:50 отправление со станции Поныри и прибытие в Курск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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