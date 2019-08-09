В Курск приедет «Поезд Победы»
14 и 15 августа в Курской области пройдет памятная акция «Поезд Победы», приуроченная к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.
Поезд проедет по местам боевой славы Курской области. Его пассажирами станут ветераны, почетные гости волонтеры и молодые железнодорожники, всего более 150 человек.
14 августа состав отправится по маршруту Курск – Мармыжи, с остановками в Охочевке, Щиграх и Черемисиново, где пройдут торжественные мероприятия. 15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту Курск – Поныри с остановками в Свободе и Золотухино.
Участники акции отдадут дань памяти героическому подвигу соотечественников, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.
График движения «Поезда Победы»
14 августа
8:00 – 8:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск
8:45 – 9:15 торжественное отправление «Поезда Победы»
10:12 – 10:52 прибытие на станцию Охочевка и торжественные мероприятия
11:10 – 12:10 Щигры
12:36 – 13:30 Черемисиново
14:00 – 16:55 Мармыжи
16:55 – 18:30 отправление со станции Мармыжи и прибытие в Курск
15 августа
8:45- 9:45 сбор участников акции и концертная программа на вокзале станции Курск
9:45- 10:00 торжественное отправление «Поезда Победы»
10:30 – 11:47 прибытие на станцию Свобода и торжественные мероприятия
12:07 – 13:05 Золотухино
13:40 – 17:35 Поныри
17:35 – 18:50 отправление со станции Поныри и прибытие в Курск.
ИСТОЧНИК KP.RU