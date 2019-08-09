СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-09T10:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Из Курска стартовал автопробег памяти Героя России Сергея Костина. Двум экипажам по маршруту «Курск - Новороссийск - Курск» предстоит преодолеть 1 222 км.

Сергей Костин — командир батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка 7-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб в районе Дагестана 13 августа 1999 года при отражении атаки боевиков.

Участники автопробега выбрали такой маршрут неслучайно: последние годы своей жизни Сергей Костин служил в Новороссийске. Туда же, в музей боевой славы, передадут капсулу с землей с могилы Героя России.

ИСТОЧНИК KP.RU