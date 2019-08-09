2019-08-09T09:41:10+03:00
Спорт

В Курске отметят День физкультурника

В городе пройдут спортивные мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
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На спортплощадке Фехтовального центра на Советской начнутся соревнования по футболуНа спортплощадке Фехтовального центра на Советской начнутся соревнования по футболуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Каждую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2019 году этот праздник выпадает на 10 августа, но в Курске спортивные мероприятия начнутся раньше.

9 августа в 15.00 на спортплощадке Фехтовального центра на Советской начнутся соревнования по футболу среди дворовых команд «Молодежный транзит». В программе: проведение игр в подгруппах, полуфиналы и финал, награждение победителей и призеров соревнований. В 16.00 на стадионе школы № 50 состоится физкультурно-спортивный праздник для жителей Сеймского округа.

10-11 августа на Курском картодроме пройдут соревнования чемпионата и первенства Черноземья по картингу в личном и командном зачетах. В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Ракет, Пионер, Кадет, Ракет-120, Национальный-юниор, ОK-Junior, Национальный, ОK, KZ2, KZ1. Торжественное открытие соревнований - в 12.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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