2019-08-09T09:09:49+03:00
Происшествия

Под Курском утонул 34-летний мужчина

Погибший купался в необорудованном месте
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Тело погибшего извлекли из водыТело погибшего извлекли из водыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

8 августа в МЧС по Курской области поступило сообщение о том, что в поселке Кривец Мантуровского района утонул 34-летний мужчина. На место ЧП выехали спасатели, водолазы, сотрудники полиции и скорая помощь.

Тело погибшего извлекли из воды. Привлекалась группировка сил и средств в составе шести единиц техники, 22 человек, в том числе от МЧС трех единицы техники и 12 человек.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске наводят санитарный порядок
БСМП Курска находится в предаварийном состоянии
В Курске открылось паллиативное отделение
В Курск приедет «Поезд Победы»
Из Курска стартовал автопробег памяти Героя России Сергея Костина
В Курске отметят День физкультурника
Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных и малонаселенных пунктах
В Курске на Верхней Луговой загорелся дом
В Курске Губернаторский оркестр выступит с талантливым детьми
Курский маршрут «Соловьиный край России» презентовали туроператорам
К 31 августа в многоэтажках Курской области заменят сто лифтов
Под Курском алкоголика лишили водительских прав
Предприятие, на запах от которого жаловались куряне, вынесут за город
Под Курском завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве дороги
В Курской области ожидаются дожди с грозами
Сельские библиотеки Курской области получат в дар книги
Двое курян пострадали в экскурсионном автобусе, упавшем с обрыва под Новороссийском
Курская дзюдоистка завоевала "серебро" в Польше
В Курске инженера, по вине которого погибли рабочие, отправили в колонию
С 12 августа в Курске будут отключать свет
В Курской области пройдет патриотический велопробег
Курск посетил главный онколог
Под Курском сгорела квартира