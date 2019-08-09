Под Курском утонул 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-09T09:09:49+03:00

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8 августа в МЧС по Курской области поступило сообщение о том, что в поселке Кривец Мантуровского района утонул 34-летний мужчина. На место ЧП выехали спасатели, водолазы, сотрудники полиции и скорая помощь.

Тело погибшего извлекли из воды. Привлекалась группировка сил и средств в составе шести единиц техники, 22 человек, в том числе от МЧС трех единицы техники и 12 человек.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU