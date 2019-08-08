2019-08-08T16:32:30+03:00
Происшествия

В Курске на Верхней Луговой загорелся дом

Пожар произошел 8 августа днем
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причина пожара устанавливаютсяУщерб и причина пожара устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 августа примерно в половине первого дня в Курске на улице Верхней Луговой загорелся жилой дом. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 3, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 12:44, ликвидировали в 12:48. В результате пожара огонь повредил в доме кровлю, также закоптились стены и потолок.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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