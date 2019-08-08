2019-08-08T16:04:32+03:00
Звезды

В Курске Губернаторский оркестр выступит с талантливым детьми

Вход свободный
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт состоится 14 августаКонцерт состоится 14 августаФото: предоставлено пресс-службой
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14 августа в 17:00 в Свиридовском центре (г.Курск, ул. Сонина,4) Губернаторский камерный оркестр выступит с талантливым детьми - победителями Российских музыкальных конкурсов.

Среди низ Анастасия Махамендрикова (лауреат конкурсов «Astana Piano Passion» и Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»), Дмитрий Пинчук (лауреат международного телевизионного конкурса «Щелкунчик»), Мария Артеева (лауреат международного телевизионного конкурса «Щелкунчик»), Эрик Мирзоян (лауреат Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» и международного телевизионного конкурса «Щелкунчик»), Варвара Кутузова (лауреат международного конкурса «Prima Artists» в Нью-Йорке, «Astana Piano Passion» в Казахстане, Гран-при конкурсов в Мексике и Сербии, Grand Piano Competition, телеконкурс «Щелкунчик» в 2016 г.).

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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