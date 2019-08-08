Курский маршрут «Соловьиный край России» презентовали туроператорам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-08T15:59:28+03:00

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Презентован брендовый маршрут «Соловьиный край России», включающий посещение достопримечательностей, связанных с жизнью знаменитых курян: исполнительницы русских народных песен Надежды Плевицкой, композитора и пианиста Георгия Свиридова, поэта Афанасия Фета, литературного музея и музея соловья.

- Цель проекта – еще с одного ракурса показать Курскую область для туристов. В последние годы мы позиционируем наш регион, как Соловьиный край, на этом маршруте рассказываем, какой была творческая жизнь и судьба наших знаменитых «курских соловьев». Эти люди внесли огромный вклад в литературно-музыкальную жизнь не только региона, но и всей страны, - сообщил директор областного туристско-информационного центра Максим Криволапов.

Маршрут «Соловьиный край России» можно смело назвать еще и образовательным, ориентирован он не только на жителей других регионов, но и на курян. На экскурсиях вы узнаете, в каком точно году родилась Надежда Плевицкая, и как сложилась ее судьба в эмиграции; перед каким выбором после революции поставили мать Георгия Свиридова Елизавету Ивановну, и почему именно этот выбор определил судьбу сына; как восстанавливали усадьбу Афанасия Фета, и какая единственная мемориальная вещь находится в экспозиции усадьбы.

Маршрут разработан региональным комитетом по делам молодежи и туризму и Областным центром туризма. В 2018 году он занял третье место во всероссийской туристской премии «Маршрут года». Заказать экскурсию можно у туроператоров Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU