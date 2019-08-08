2019-08-08T15:49:07+03:00
Деловой Курск

К 31 августа в многоэтажках Курской области заменят сто лифтов

Новое оборудование появится в 32 домах
Ольга ДАНИЛОВА
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Лифты заменят в Курске, Курчатове и ЖелезногорскеЛифты заменят в Курске, Курчатове и ЖелезногорскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Лифтовое оборудование будет обновлено в 32 домах в Курске, Железногорске и Курчатове – это первый этап. На втором этапе, до 31 декабря, 141 лифт появится в еще 30 многоквартирных домах. Работы ведет ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

На проспекте Дружбы №4 новые лифты во всех подъездах запущены 7 августа. В соседнем доме №2 работы завершены на шести лифтах из 12.

По словам старшего по дому №4 Виктора Гуторова, старые лифты часто ломались и приходилось вызывать аварийные службы.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования возможен только после положительного решения специалистов Ростехнадзора и выдачи акта контрольного осмотра. Эта работа ведется в тесном контакте с управляющей компанией и старшими по дому.

Все лифты современные и надежные. Срок эксплуатации – 25 лет. Грузоподъемность – 400 кг. Кабина оснащена голосовым управлением, зеркалами, поручнями, покрыта антивандальной краской. Кроме того, втрое снижаются затраты по общедомовому энергопотреблению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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