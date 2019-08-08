Под Курском алкоголика лишили водительских прав
У него было водительское удостоверение категории «В, С»
Курянина лишили правФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Прокуратура выяснила, что 50-летний житель Октябрьского района, состоящий на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости», исправно водил автомобиль. У него было водительское удостоверение категории «В, С».
- По закону это заболевание - противопоказание к управлению транспортными средствами, - отметили в ведомстве.
По иску прокурора Октябрьского района право на управление транспортом для курянина прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU