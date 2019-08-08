2019-08-08T15:42:11+03:00
Происшествия

Под Курском алкоголика лишили водительских прав

У него было водительское удостоверение категории «В, С»
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина лишили правКурянина лишили правФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура выяснила, что 50-летний житель Октябрьского района, состоящий на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости», исправно водил автомобиль. У него было водительское удостоверение категории «В, С».

- По закону это заболевание - противопоказание к управлению транспортными средствами, - отметили в ведомстве.

По иску прокурора Октябрьского района право на управление транспортом для курянина прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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