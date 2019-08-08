2019-08-08T15:34:47+03:00
Происшествия

Предприятие, на запах от которого жаловались куряне, вынесут за город

О нехорошем воздухе в Стрелецкой писали в соцсетях
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне жаловались на вонь от предприятияКуряне жаловались на вонь от предприятияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Предприятие, на запах от которого жаловались жители Стрелецкой, перенесет свою деятельность за пределы Курска, сообщили в администрации региона.

В соцсетях жители района Стрелецкой слободы Курска жалуются на неприятный запах, идущий с ООО «Промснаб». Якобы на предприятии утилизируют отходы крупного рогатого скота.

Сотрудники управлении Росприроднадзора по Курской области провели проверку. Сжигание трупов животных не обнаружено, но выяснилось, что предприятие обезвреживает иловые осадки лагун «Агропромкомплектации» (отход после сброса стоков).

В ближайшее время ООО «Промснаб» перенесет свое производство на другую промплощадку, в Фатежский район, в значительном удалении от жилой зоны, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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