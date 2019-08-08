Под Курском завели уголовное дело о мошенничестве при строительстве дороги
Из бюджета Курской области администрации Фатежского района была предоставлена субсидия на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. В дальнейшем по результатам аукциона был заключен муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги местного значения с АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление № 6» на сумму более 26 млн. рублей.
Как показала проверка, при строительстве подрядчик использовал материалы низкого качества и стоимости, которые не соответствовали проектно-сметной документации.
В результате местному бюджету причинен ущерб на сумму более 4 млн. рублей, сказали в прокуратуре.
На основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
ИСТОЧНИК KP.RU