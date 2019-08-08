В Курской области ожидаются дожди с грозами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-08T13:27:00+03:00

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Курские спасатели опять сообщают о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории области. С вечера 8 августа и на протяжении суток ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами небольшие, ночью в отдельных районах умеренные дожди, днем местами грозы. Ветер западной четверти 9-14 м/с, ночью местами до 19 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 ºС, днем +22…+27 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

От поездок во время тумана лучше отказаться. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости. Незначительная резкость при управлении автомобиля в условиях гололеда может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU