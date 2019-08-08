Сельские библиотеки Курской области получат в дар книги

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-08T13:03:03+03:00

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С 8 по 11 августа в Курске проходит культурологический марафон «Все грани Гранина» в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя. Одним из событий его обширной программы станет вручение сельским библиотекам книг, собранных участниками «Марафона добра Даниила Гранина», который организовал Российский книжный союз.

Участники акции приносят книги из домашних библиотек, не старше 2010 года выпуска, любой тематики или покупают книги в магазине и оставляют их в специально обозначенном месте с желтым логотипом «Марафон добра Даниила Гранина». Собранные книги будут переданы в сельские библиотеки разных регионов, и Курская область, родина Даниила Гранина, стала первым из них.

11 августа книги будут переданы в дар директорам трех сельских библиотек.

Даниил Александрович Гранин еще при жизни обращал внимание на дефицит книг в сельских библиотеках и всегда старался их поддержать. Около 95% книжного фонда сельских библиотек формируется благодаря книгам, подаренными неравнодушными россиянами, отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU