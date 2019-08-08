Двое курян пострадали в экскурсионном автобусе, упавшем с обрыва под Новороссийском

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-08T12:36:32+03:00

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7 августа около одиннадцати часов вечера ДТП произошло на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Экскурсионный автобус «Хендай», принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген Туарег». Оба транспортных средства опрокинулись в кювет и упали с обрыва высотой около десяти метров.

Пассажиры возвращались с экскурсии в Анапу, в санаторий, в котором отдыхали. Здравница ведомственная, принадлежит УФНС России. По данным «КП», с документами у водителя автобусы было все в порядке – имелся путевой лист и прочие необходимые для перевозки людей бумаги.

В салоне автобуса находился 41 человек, в том числе двое курян. Это жители Рыльска - Абрамова Кристина Александровна и Краснодубровский Егор Сергеевич.

В результате аварии они получили ранения и в настоящее время находятся в больнице, сказали в администрации региона.

Как рассказала заместитель губернатора Ирина Хмелевская, курские медики постоянно находятся на связи с коллегами и готовы оказать любую помощь, которая может понадобиться.

Ситуацию на контроле держат и сотрудники ГУ МЧС России по Курской области. Они также обмениваются информацией с представителями МЧС Краснодарского края и готовы прийти на помощь, заявили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU