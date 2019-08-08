Курская дзюдоистка завоевала "серебро" в Польше

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-08T12:09:50+03:00

Дарья Грибанова выступала в весовой категории 52 килограмма и провела три встречи

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Курская дзюдоистка Дарья Грибанова стала обладательницей серебряной медали на Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 21 года.

Кубок Европы по дзюдо проходил в Польше. Дарья выступала в весовой категории 52 килограмма и провела три встречи. Соперницами в первых двух поединках были хозяйки – польские дзюдоистки. Обе победы достались нелегко. В финале курянка на второй минуте уступила представительнице Венгрии, сообщил в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU