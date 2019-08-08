2019-08-08T11:57:58+03:00
Происшествия

В Курске инженера, по вине которого погибли рабочие, отправили в колонию

Трагедия произошла на станции Льгов-2
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд дал виновному три годаСуд дал виновному три годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске вынесли приговор главному инженеру ООО «Восточная строительная компания». Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двоих, сообщил в СК.

Главный инженер при ведении работ по строительству объекта на станции Льгов-2 Курской области 29 июня 2018 года допустил не имеющих профессиональной подготовки работников к самостоятельному выполнению работ по гидроизоляции полов внутри закрытого непроветриваемого помещения с применением пожаро-взрывоопасных строительных материалов и газовой горелки, сообщил в ведомстве.

Из-за грубого нарушения строительных норм, требований охраны труда и пожарной безопасности воспламенились испарившиеся газы, в результате двое работников предприятия получили множественные ожоги несовместимые с жизнью.

Суд дал ему три года колонии-поселении. В качестве дополнительного вида наказания ему запрещено год заниматься деятельностью, связанной со строительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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