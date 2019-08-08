С 12 августа в Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-08T11:37:17+03:00

Без электроэнергии останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

Без электроэнергии останутся все три округа

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В связи с проведением плановых работ на электрических сетях АО «Курские электрические сети» будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города Курска:

в Сеймском округе:

с 12 по 16 августа с 9-00 до 16-00: ул. Заводская 63, 39в, 55, 57, 59, 61, 39а; ул. Солнечная; ул. Дейнеки 38, 40, 42; ул. Комарова 8б; 1-й Краснополянский переулок 2-20; 2-й Краснополянский переулок 5-63, 8-40, 49, 51; ул. Черняховского 8, 10, 12, 14, 14а.

Тел. для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

с 12 по 16 августа с 9-00 до 16-00: ул. Фестивальная 1-15; 4-28; ул. Смородиновая 30-82; ул. Школьная 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15

Тел. для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

14 августа с 13-00 до 16-30: ул. 1-я Рабочая 2, 4; ул. 2-я Рабочая 5, 5б; ул. Республиканская 28а;

16 августа с 13-00 до 16-30: ул. Воздушная 9-15, 6-20; ул. Усадебная 6-32, 1-29; ул. Аэропортовская 18-32; ул. Шубина 17-21;

с 12 по 16 августа с 10-00 по 16-30: ул. Подвойского 2-18, 1-33.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU