СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-08T10:31:20+03:00

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17 августа в Курской области пройдет патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга – 2019». Стартует он на мемориале «Курская дуга» в Курске. Затем маршрут проследует через Фатеж, Верхний Любаж, стелу «Ангел мира», мемориал «Тепловские высоты», Поныри, Золотухино, Свободу и завершится снова в Курске около 20.00.

Велосипедистам предстоит проехать 180 километров. По пути участники велопробега посетят мемориальные объекты и возложат цветы. За спортсменами будет следовать автобус, в который можно будет перебраться, если участник устанет.

Принять участие в велопробеге могут как любители, так и профессиональные велосипедисты. Для участия необходимо зарегистрироваться до 10 августа на АИС «Молодежь России». Организаторы ожидают около 150 участников из Центрального федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU