Курск посетил главный онколог

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-08T10:20:29+03:00

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Курск посетил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. До этого специалист изучил работу областного онкодиспансера, третью очередь которого планируется сдать в эксплуатацию уже в конце лета.

Ранее в Минздраве России назвали регионы, где распространенность злокачественных новообразований имеет высокие показатели. Лидером в рейтинге стала Курская область. Это связывают как с ростом заболеваемости, так и совершенствованием методов диагностики.

«В регионе прекрасный, современный центр, с удобными палатами и серьезной аппаратурой. Мы, конечно, будем специалистам методологически помогать. Это наша прямая задача. При этом отмечу, что фактор заболеваемости очень неоднозначен во всем мире. Так, в развитых странах онкозаболеваемость высокая. В США, например, на 100-150 человек больше на 100 тысяч населения, чем в России. Примерно такая же ситуация в Дании при очень неплохих экологических условиях. При этом заболеваемость выше, чем в Курской области. Это говорит не о плохом лечении рака, а о хорошей ранней выявляемости», – сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

ИСТОЧНИК KP.RU