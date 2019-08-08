Под Курском сгорела квартира
В 17:59 7 августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Курская в Железногорске.
По данным МЧС по прибытии в 18:02 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 18:06, ликвидировано в 18:08.
В результате пожара в 2-х комнатной квартире общей площадью 32 "квадрата" в одной из комнат повреждена мебель и вещи, дверь, а также закопчены стены и потолок по всей площади квартиры.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU