2019-08-07T15:12:12+03:00
Политика

В Курске работает «горячая линия» связи с избирателями

Звонки принимаются по 9 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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В сентябре курян ждут выборыВ сентябре курян ждут выборыФото: Светлана ВОЛКОВА
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По телефону (4712) 700-346 куряне могут получить справочную информацию о выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, об избирательных комиссиях, участках для голосования, а также о том, как проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель», сообщил в облизбиркоме.

«Горячая линия» работает на базе Центра избирательного права и процесса Курского государственного университета. Операторы «горячей линии» – студенты-волонтеры старших курсов юридического факультета Курского государственного университета. Поддержку проекту оказывает Избирательная комиссия Курской области.

Звонки на «горячую линию» принимаются с 5 августа по 9 сентября по рабочим дням с 9.00 до 18.00, а 7 и 8 сентября – с 8.00 до 20.00.

Позвонив по телефону «горячей линии», избиратели Курской области и другие участники избирательного процесса могут:

• получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Курской области;

• запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;

• получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях.

С вопросами по поводу организации и проведения выборов избиратели также могут обратиться на «горячую линию» в Избирательную комиссию Курской области по телефонам (4712) 511-676, 70-16-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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