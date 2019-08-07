Куряне завоевали десять медалей на первенстве по борьбе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-07T14:11:15+03:00

По результатам соревнований будет проведен отбор на первенство мира Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участие в нем приняли спортсмены от 12 до 18 лет

Изменить размер текста: A A

В Орле состоялось первенство России по спортивной борьбе грэпплинг. Участие в нем приняли спортсмены от 12 до 18 лет. Куряне завоевали на первенстве десять наград, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Две золотые медали в весовой категории 56 кг завоевала Дарья Лукьянчикова, награду высшей пробы и серебряную медаль в весовой категории 65 кг+ - Ангелина Леонидова.

Кондрат Ковалев в весовой категории 72 кг+ и Алина Закарьяева в категории 49 кг завоевали серебряные медали.

Бронзовая награда у Елизаветы Басовой в категории 49 кг, две бронзы у Татьяны Татаркиной в категории 60 кг+ и одна награда за третье место у Ильи Рубакова в весе 77 кг.

По результатам соревнований будет проведен отбор на первенство мира 2019 года.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу.

ИСТОЧНИК KP.RU