Курскую фирму оштрафовали за взятку вице-губернатору
Прокуратура Курской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в ООО «Строительная компания Своя квартира».
Руководитель строительной компании передал взятку в виде гаража, стоимостью более миллиона рублей заместителю губернатора Курской области за помощь в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.
По постановлению прокурора Курской области ООО «Строительную компанию Своя квартира» оштрафовали на 10 миллионов рублей.
Сумма штрафа уже полностью поступила в бюджет, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU