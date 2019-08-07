2019-08-07T13:18:28+03:00
Происшествия

Курскую фирму оштрафовали за взятку вице-губернатору

Руководитель строительной компании "заплатил" гаражом
Ольга ДАНИЛОВА
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Стройкомпания заплатила штрафСтройкомпания заплатила штрафФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в ООО «Строительная компания Своя квартира».

Руководитель строительной компании передал взятку в виде гаража, стоимостью более миллиона рублей заместителю губернатора Курской области за помощь в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

По постановлению прокурора Курской области ООО «Строительную компанию Своя квартира» оштрафовали на 10 миллионов рублей.

Сумма штрафа уже полностью поступила в бюджет, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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