Курскую фирму оштрафовали за взятку вице-губернатору

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-07T13:18:28+03:00

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Прокуратура Курской области выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в ООО «Строительная компания Своя квартира».

Руководитель строительной компании передал взятку в виде гаража, стоимостью более миллиона рублей заместителю губернатора Курской области за помощь в выдаче государственной инспекцией по строительному надзору региона заключения о соответствии многоквартирного жилого дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

По постановлению прокурора Курской области ООО «Строительную компанию Своя квартира» оштрафовали на 10 миллионов рублей.

Сумма штрафа уже полностью поступила в бюджет, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU