2019-08-07T12:57:00+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают о жаре и грозах

Местами пройдут дожди
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогодыСпасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогодыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

8 августа в Курской области может ухудшиться погода. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем дожди, местами небольшие. Местами грозы. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха по области ночью +13…+18 ºС, днем +25…+30 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

От поездок во время тумана лучше отказаться. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости. Незначительная резкость при управлении автомобиля в условиях гололеда может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян приглашают на мастер-класс по моделированию из шаров
В Курске работает «горячая линия» связи с избирателями
Куряне завоевали десять медалей на первенстве по борьбе
В Курске на Боевке строят низководный мост
Курянка выиграла «золото» и три «бронзы» на летних играх в Италии
Курскую фирму оштрафовали за взятку вице-губернатору
Курский школьник отправится на Северный полюс
Курская больница заплатит за смерть пациентки
Курские власти опровергли информацию об отказе в выплатах компенсации пчеловодам
8 августа в Сеймском округе Курска отключат воду
Под Курском загорелась дача
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
В Курске на проспекте Дружбы продолжается строительство дороги
Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в курской больнице
Курян приглашают в "Летний парк"
IX международный пленэр пройдет в Курске
До конца года в Курске расселят 12 аварийных домов
ДТП под Курском: легковушка попала под КамАЗ
Под Курском мотоциклист без прав попал в ДТП