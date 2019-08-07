Курские спасатели предупреждают о жаре и грозах

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-07T12:57:00+03:00

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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8 августа в Курской области может ухудшиться погода. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем дожди, местами небольшие. Местами грозы. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха по области ночью +13…+18 ºС, днем +25…+30 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

От поездок во время тумана лучше отказаться. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скорости. Незначительная резкость при управлении автомобиля в условиях гололеда может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU