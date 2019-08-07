Курский школьник отправится на Северный полюс

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-07T12:49:24+03:00

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Курчатовский школьник Денис Кашин отправится на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс. Парень занял первое в конкурсе «Романтики Арктики» от Росатома. Денис сконструировал датчик для контроля устойчивости дрейфующей льдины, одержав победу в номинации «Интернет вещей». В увлекательный рейс талантливый курский гимназист вместе с остальными 67 школьниками со всей страны отправится 13 августа.

Форум «Романтики Арктики» проводится в рамках проекта «Школа Росатома». Организатор форума - Центр развития творчества города Сосновый Бор Ленинградской области. Его цель: выявление и поддержка талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома», мотивированных на занятия инженерным творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU