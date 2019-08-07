2019-08-07T12:42:31+03:00
Происшествия

Курская больница заплатит за смерть пациентки

Суд назначил компенсацию в два миллиона рублей за гибель девушки по вине врачей
Ольга ДАНИЛОВА
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Хирург заплатит компенсацию родителям погибшей пациенткиХирург заплатит компенсацию родителям погибшей пациенткиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Трагедия с гибелью пациентки по вине врача произошла еще почти два с половиной года назад. 22-летней девушке доктор Железногорской больницы №2 повредил во время медицинского вмешательства левую подвздошную артерию. У курянки произошел геморрагической шок, ее перевели в реанимацию. Затем родители пациентки добились перевода ее в столичную клинику. Но это не помогло, девушка не выжила.

Первоначальное решение суда было - два года ограничения свободы с запретом заниматься врачебной практикой на год для хирурга. Однако родители погибшей пациентки обжаловали решение суда и добились выплаты компенсации - два миллиона рублей - за гибель дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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