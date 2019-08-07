Курская больница заплатит за смерть пациентки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-07T12:42:31+03:00

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Трагедия с гибелью пациентки по вине врача произошла еще почти два с половиной года назад. 22-летней девушке доктор Железногорской больницы №2 повредил во время медицинского вмешательства левую подвздошную артерию. У курянки произошел геморрагической шок, ее перевели в реанимацию. Затем родители пациентки добились перевода ее в столичную клинику. Но это не помогло, девушка не выжила.

Первоначальное решение суда было - два года ограничения свободы с запретом заниматься врачебной практикой на год для хирурга. Однако родители погибшей пациентки обжаловали решение суда и добились выплаты компенсации - два миллиона рублей - за гибель дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU