2019-08-07T12:08:35+03:00
Происшествия

Курские власти опровергли информацию об отказе в выплатах компенсации пчеловодам

Всего документы подали 244 пасечника
Ольга ДАНИЛОВА
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Пасечники требуют компенсацию за гибель пчел в регионеПасечники требуют компенсацию за гибель пчел в регионеФото: Из архива КП.
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Пострадавшим от массовой гибели пчел необходимо предоставить в комитет АПК Курской области полный пакет документов. Заявки принимаются до 8 августа 2019 года, сообщили в администрации региона:

- На сегодняшний день заявились 244 пчеловода, из которых полный пакет документов представили 240 человек. Недостающие документы должны донести четыре пасечника из Курского и Фатежского районов. Всего сумма компенсации заявившимся пчеловодам в Курской области составит около 15 млн рублей.

Однако появилась информация о том, что курским пчеловодам отказывают в приеме документов на получение компенсации. Ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя комитета АПК Курской области Сергей Малахов:

- В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.07.2019 года № 634-па пчеловоды должны были заявиться на получение компенсации не позднее 25 июля текущего года. Для тех, кто не успел подать бумаги до этой даты или не смог предоставить полный пакет документов, срок был продлен до 8 августа 2019 года.

В частности, 6 августа были приняты необходимые документы у девяти пасечников из 12 обратившихся. У троих не было полного пакета документов. Так, пчеловод из Тимского района, жалоба которой была озвучена, также была в комитете АПК. Но, к сожалению, тоже не смогла предоставить полный пакет документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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