2019-08-07T11:42:19+03:00
Недвижимость

8 августа в Сеймском округе Курска отключат воду

Специалисты проведут ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Сделайте необходимый запас водыСделайте необходимый запас водыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 августа с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на улицы: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.

Отключение воды связано с необходимостью проведения неотложных ремонтно-профилактических работ. Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону: 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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