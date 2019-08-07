8 августа в Сеймском округе Курска отключат воду
Специалисты проведут ремонтные работы
Сделайте необходимый запас водыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 августа с 8.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на улицы: Харьковскую, Обоянскую, Краснополянские, Центральную, Народную, Парковую, Резиновую, Черняховского, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, Энергетиков, Льговский поворот, Магистральный проезд, Кислинские, Степные и на прилегающие к ним улицы.
Отключение воды связано с необходимостью проведения неотложных ремонтно-профилактических работ. Сделайте необходимый запас воды.
Справки по телефону: 70-06-14.
ИСТОЧНИК KP.RU