Под Курском загорелась дача

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-07T11:06:21+03:00

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7 августа рано утром в садовом товариществе «Связист» под Курском загорелся дачный домик. На место происшествия выехали спасатели двух пожарных частей. Возгорание локализовали в 05:27, ликвидировали в 05:31.

В результате пожара сгорел деревянный дачный дом размерами 6х3 метров. Ожоги получил 28-летний парень, его доставили в больницу.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU