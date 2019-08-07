2019-08-07T11:06:21+03:00
Происшествия

Под Курском загорелась дача

Ожоги получил 28-летний парень
Яна ШЕЛЕСТ
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Возгорание локализовали в 05:27, ликвидировали в 05:31Возгорание локализовали в 05:27, ликвидировали в 05:31
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7 августа рано утром в садовом товариществе «Связист» под Курском загорелся дачный домик. На место происшествия выехали спасатели двух пожарных частей. Возгорание локализовали в 05:27, ликвидировали в 05:31.

В результате пожара сгорел деревянный дачный дом размерами 6х3 метров. Ожоги получил 28-летний парень, его доставили в больницу.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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