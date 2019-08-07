Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти ребенка в курской больнице

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-07T09:24:00+03:00

Назначены судебные экспертизы, в том числе в экспертных учреждениях других регионов

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Следователи Сеймского следственного отдела СУ СК по Курской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

22 июня 2019 года родители двухлетнего мальчика обратились в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко с жалобами на тошноту и рвоту ребенка. В этот же день ребенка госпитализировали с предварительным диагнозом ОРВИ.

Малыша начали лечить, но состояние его не улучшилось. На следующий день ребенка перевели в реанимацию. 27 июня малыш скончался. Причиной смерти стал некроз печени.

Сейчас по делу проводятся процессуальные и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка. Назначены судебные экспертизы, в том числе в экспертных учреждениях других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU