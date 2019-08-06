Курян приглашают в "Летний парк"

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-06T16:03:29+03:00

Культурные мероприятия в разных уголках города проходят все лето Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Централизованная система библиотек Курска в рамках городских проектов «Курское лето» и «Читающий город» приглашает курян и гостей города стать участниками культурно-досуговых программ в «Летних парках чтения», которые проходят на открытых площадках в микрорайонах города.

7 августа в 10.00 на спортивно-игровой площадке (17-й Степной пер.) состоится литературный библиомикс «Отдыхай, но читать не забывай!». Юных курян ждет литературное путешествие и викторина по произведениям писателей-натуралистов: Э. Шима «Лесные сказки», Н. Сладкова «Лесные силачи», М. Пришвина «Беличья память», Г. Скребицкого «Лесной голосок». Ребята смогут также принять участие в театрализованной миниатюре «Репка» по одноимённой русской народной сказке.

7 августа в 11.00 на детской площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1) состоится литературное путешествие для маленьких любителей чтения «Добрый мир волшебной сказки». Вместе с литературными героями Незнайкой, котом Матроскиным, Красной Шапочкой ребята примут участие в литературных играх, викторинах и интеллектуальных эстафетах. Самые активные получат призы.

7 августа в 11.00 в сквере напротив ГКЦ «Лира» пройдет литературно-спортивная программа «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Участников ожидают интерактивные игры, литературно-спортивные конкурсы и викторины, мастер-классы по изготовлению аппликации в технике торцевания.

7 августа в 12.00 на литературно-творческой площадке «Утиный остров» (набережная в районе площади Добролюбова) состоится литературная встреча, посвященная писателям-юбилярам 2019 года. Курян и гостей города ожидает:

знакомство с жизнью и творчеством писателей-юбиляров;

художественное чтение отрывков из лучших произведений известных авторов в исполнении курских литераторов и воспитанников Литературного лицея;

увлекательные литературные игры, викторины и конкурсы;

знакомство с новинками литературы из фонда Централизованной системы библиотек города Курска;

мастер-классы по изготовлению закладок для книг;

музыкальные номера;

тематические читательские фотозоны.

ИСТОЧНИК KP.RU