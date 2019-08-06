IX международный пленэр пройдет в Курске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-06T15:36:44+03:00

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С 17 по 25 сентября в Курске в рамках празднования Дня города вновь пройдtт международный пленэр художников «Курск – соловьиного края столица».

Напомним, что организаторами его выступают управление культуры города Курска совместно с Курским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». В этом году наш город в девятый раз будет принимать художников из городов-партнеров. Как сообщили в управлении культуры, приглашения принять участие в курском пленэре направлены в города России, дальнего и ближнего зарубежья, с которыми Курск связывают давние дружеские отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU