2019-08-06T15:29:04+03:00
Общество

До конца года в Курске расселят 12 аварийных домов

Новые квартиры куряне получат на проспекте Дериглазова
Ольга ДАНИЛОВА
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Для новоселов купили 187 квартирДля новоселов купили 187 квартирФото: Светлана ВОЛКОВА
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В актовом зале администрации Центрального округа состоялось важное для десятков курских семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, событие - жеребьевка новых квартир, которые уже ждут своих хозяев.

В соответствии с адресной программой переселения из аварийного жилищного фонда на этапе 2019 года расселению подлежит 191 жилое помещение в 12 аварийных домах, расположенных по адресам: ул. Димитрова, 18, ул. Щемиловка, 13, ул. Республиканская, 42-б, ул. Суворовская, 57, ул. Володарского, 47, 1-й Промышленный пер., 3-а, 1-й Промышленный пер., 3, 2-й Промышленный пер., 4, 4-а и 6, ул. Менделеева, 1/5 и 5, сообщили в мэрии.

Для новоселов приобретено 187 квартир (140 однокомнатных и 47 двухкомнатных) в жилых домах №№ 109,111, 117, 119 по проспекту Дериглазова в Курске.

- Жеребьевка проводится поэтапно, - рассказал и.о. начальника управления Сергей Москвин. - В каждом этапе участвуют жилые помещения, равнозначные по общей площади, занимаемой гражданами, участвующими в распределении квартир с учетом этажности. При отсутствии граждан на жеребьевке выбор квартиры осуществлялся одним из членов комиссии. На сей раз в жеребьевке приняли участие около 400 человек.

По результатам жеребьевки будет подготовлено постановление Главы Администрации города Курска и выданы договоры найма и социального найма для вселения в квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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