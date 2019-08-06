2019-08-06T15:12:21+03:00
Происшествия

ДТП под Курском: легковушка попала под КамАЗ

Есть пострадавшие
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Авария произошла около одиннадцати часов утра 6 августа в деревне Щетинка Курского района. Здесь произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ «2115» и грузового автомобиля КаМаЗ.

В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил ив МЧС. Спасателям пришлось деблокировать одного человека с помощью специального оборудования.

Подробности ДТП уточняются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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