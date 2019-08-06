2019-08-06T15:05:19+03:00
Происшествия

Под Курском мотоциклист без прав попал в ДТП

В аварии пострадали два человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разбирается с обстоятельствами аварииПолиция разбирается с обстоятельствами аварииФото: Из архива КП.
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ДТП произошло 5 августа примерно в 16:20. 36-летний водитель, у которого не было прав, ехал за рулем мотоцикла ИЖ-П-2 по автодороге «Золотухино- Казанка-Седмиховка» Золотухинского района по направлению к поселку Золотухино, рассказали в ГИБДД региона.

На девятом километре дороги, поворачивая налево он врезался в КАМАЗ-53201, за рулем которого был 29-летний водитель. КАМАЗ ехал навстречу мотоциклисту.

В результате ДТП водитель и 29-летняя женщина-пассажир мотоцикла ИЖ-П-2 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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