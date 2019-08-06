Курская прокуратура требует аннулировать куплю-продажу квартиры инвалида

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-06T14:38:56+03:00

Женщина не заплатила деньги, а квартиру оформила на себя Фото: Из архива КП.

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В прокуратуру Фатежского района обратился курянин, инвалид-колясочник, с просьбой помочь расторгнуть договор купли-продажи недвижимости.

Мужчина заключил с жительницей Фатежского района договор купли-продажи принадлежащей ему квартиры. По условиям договора оплата за приобретенное жилье должна была осуществиться за счет средств материнского капитала после регистрации права собственности. Однако новая собственница после оформления документов за жилье не заплатила, в территориальный орган пенсионного фонда за маткапиталом не обратилась, рассказали в прокуратуре.

Прокурор Фатежского района направил в суд иск о расторжении договора купли-продажи и аннулировании записи Единого государственного реестра недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU