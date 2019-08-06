2019-08-06T13:21:45+03:00
Политика

Назначен прокурор Железнодорожного округа Курска

40-летний Кирилл Лапин родился в Курске и окончил РОСИ
Ольга ДАНИЛОВА
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В Ж-д округе новый прокурорВ Ж-д округе новый прокурорФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокурором Железнодорожного административного округа Курска назначен старший советник юстиции Лапин Кирилл.

Кирилл Лапин родился в 1979 году в Курске. Окончил юридический факультет Регионального открытого социального института.

На службе в органах прокуратуры с 2000 года. Работал помощником прокурора Тимского района, следователем, старшим следователем прокуратуры Железнодорожного административного округа Курска, затем прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Курской области, заместителем прокурора Сеймского административного округа Курска, прокурором Тимского района Курской области.

Прокурор Железнодорожного административного округа Курска приступил к исполнению своих должностных обязанностей, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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