В Курской области начал работу Совет отцов
Информация о мероприятиях Совета будет размещаться в соцсетях
Совет отцов приступил к работеФото: предоставлено пресс-службой
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При уполномоченном по правам ребенка в Курской области создан Совет отцов. На членов Совета будет возложена профилактическая работа, касающаяся безопасности детства и позиционирование отцовства в регионе.
«Совет отцов займется общественной работой, они будут выезжать в детские оздоровительные лагеря, сады, школы, а также принимать участие в проверках объектов детской инфраструктуры», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.
Вся информация о планируемых мероприятиях размещается на официальной группе в ВК (https://vk.com/father46) и ОК (https://ok.ru/sovetottsovkursk).
ИСТОЧНИК KP.RU