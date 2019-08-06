В Курской области начал работу Совет отцов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-06T13:05:15+03:00

Информация о мероприятиях Совета будет размещаться в соцсетях

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При уполномоченном по правам ребенка в Курской области создан Совет отцов. На членов Совета будет возложена профилактическая работа, касающаяся безопасности детства и позиционирование отцовства в регионе.

«Совет отцов займется общественной работой, они будут выезжать в детские оздоровительные лагеря, сады, школы, а также принимать участие в проверках объектов детской инфраструктуры», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

Вся информация о планируемых мероприятиях размещается на официальной группе в ВК (https://vk.com/father46) и ОК (https://ok.ru/sovetottsovkursk).

ИСТОЧНИК KP.RU