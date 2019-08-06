Сахзавод под Курском уличили в нарушении природоохранного законодательства

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-06T13:00:54+03:00

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Прокуратура Советского района провела проверку по обращениям местных жителей о неприятном запахе, распространяющемся в поселке Кшенский.

Выяснилось, что на территории сахарного комбината расположены ямы, заполненные жомом, который находится в полуразложившемся состоянии. В ходе проверки также установлено, что жом хранится на земельных участках без каких-либо ограждений и покрытий.

Это нарушает требования природоохранного законодательства и является причиной распространения неприятного запаха, уточнили в прокуратуре.

Прокурор Советского района внес руководителю сахарного комбината представление, в котором потребовал вывезти и утилизировать отходы.

В связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований прокурор района возбудил против юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU