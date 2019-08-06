Премьеру "Форсаж: Хоббс и Шоу" в Курске отметили тест-драйвом

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-06T12:29:01+03:00

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Несмотря на прохладный день на парковке перед ТРЦ «Европа-40» отгремела премьера долгожданного боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу". По случаю премьеры здесь прошел также тест-драйв автомобилей. Каждый желающий смог в этот вечер проконсультироваться у специалистов в области автотехники, прокатиться на новеньком автомобиле и записаться на тест-драйв.

Перед премьерой фильма прошла викторина, в ходе которой можно было выиграть ценные призы. А завершился вечера просмотром фильма в кинотеатре "Люксор".

А все, кто не успел на премьеру "Форсаж: Хоббс и Шоу" еще могут посмотреть картину в кинотеатре "Люксор".

ИСТОЧНИК KP.RU