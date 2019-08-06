День физкультурника в Курской области: "Территория силы" и пляжный волейбол

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-06T10:51:16+03:00

Спортивные мероприятия пройдут во всех районах области

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10 августа День физкультурника отметят в Курске. Программа основных мероприятий такова:

8:00 - утренняя зарядка «Время активных», парк Боева дача;

10:00 - всероссийские массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», открытие площадок для стритбола, Детский парк;

11:00 - региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола, парк Боева дача;

13:00 - открытие спортивной площадки, проспект Энтузиастов 3-5;

14:00 - спортивный праздник «Территория силы», Театральная площадь;

15:00 - фестиваль «Зона газона – здоровый пикник», парк Боева дача;

15:40 - открытие площадки для стритбола и воркаута, парк Боева дача;

Программа мероприятий на стадионе поселка им. К. Либкнехта в День физкультурника в Курчатовском районе:

8:00 - пляжный волейбол;

9:00 - игры на кубок главы Курчатовского района по футболу: «Иванино» - «Макаровка»; «Пены» - «Дичня»;

11:00 - торжественное открытие праздника;

11:15 - утренняя гимнастика с главой Курчатовского района А.В. Ярыгиным;

11:30 - комбинированная легкоатлетическая эстафета: 4x100 м;

11:45 - соревнования среди мужчин и женщин, в том числе в различных силовых дисциплинах;

14:00 - торжественное закрытие праздника, награждение.

11 августа в 10:00 - областные соревнования по триатлону на дистанции «спринт». Курчатов, набережная;

11 августа в 10:30 - чемпионат Курской области по мотокроссу (1 этап). г.Обоянь;

11 августа в 16:00 - областные соревнования по бодибилдингу, г. Курск, концертно-зрелищный и тренировочный центр «Мега ГРИНН»;

17 августа в 10:00 - XI областная спартакиада среди ветеранских организаций боевых действий города Курска и Курской области, посвященная войнам, погибшим в Афганистане, Чеченской республике и других локальных конфликтах, Курск, Учебно-методический центр по ГО и ЧС Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU