В Курской области начались проверки школ

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-06T10:08:21+03:00

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В Курской области в новом 2019 – 2020 учебном году будет работать 901 образовательная организация, из которых 533 – школы.

С июля в регионе работает межведомственная комиссия, которая выносит вердикт о готовности учебных заведений. Завершить свою работу она должна до 20 августа.

- Все школы области подключены к системе мониторинга «Сирена МЧС», имеют вывод сигнала о срабатывании сигнализации в подразделения пожарной охраны и Центр управления в кризисных ситуациях, - отмечает врио начальника ГУ МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. - Немаловажным является и проведение регулярной пожарно-профилактической работы в образовательных организациях. С этой целью сотрудники территориальных отделов организуют и проводят обучение ответственных должностных лиц по программам пожарно-технического минимума. Специалисты МЧС примут участие в открытых уроках по безопасности в День знаний.

На сегодняшний день приемка образовательных организаций идет согласно графиков. Уже принято 188 организаций - это более 20 % от запланированных.

ИСТОЧНИК KP.RU