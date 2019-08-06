В Курске перекроют горячую воду

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-06T09:22:33+03:00

Горячей воды не будет в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с ремонтными работами Филиал ПАО "Квадра" - "Курская генерация" будет прекращена подача горячей воды в Курске по следующим адресам:

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

до 20.00 6 августа

ул. Радищева ж.д.56,58,54 школа №6, ул. Садовая ж.д.30,32,28, ул. Радищева ж.д.52,50,48 ЧП Сергеев магазин, ул. Ватутина ж.д.21,19, 14, д\сад №6

ул. М.Горького ж.д.50,40 д\сад №65,35 №1, ул. К.Зеленко ж.д.1,3,7а, ул. Ленина ж.д.37,

до 17.00 7 августа

ул. А.Невского 5 Адм Центр. округа, ул. А.Невского, 7 Агропроминвест, ул. А.Невского 7а районный суд, ул. Дзержинского 42 Сбербанк, ул. Дзержинского 38 торгов. комплекс "ГРИНН" , ул. Кр.Армии 2а торг. центр "Гранд", ул. А.Невского ж.д.23 общ 13в И.П. Карамышева Бедаков, ул. Добролюбова 20 Госнаркоконтроль. Гараж, ул. Добролюбова 6 центр спец.связи, 4 ДШИ №4, ул. Добролюбова 9 хозрасч. пол-ка, ул. Добролюбова 5 комплекс зданий ФСБ., ул. Гайдара 10 баня №1, ул. Гайдара ж.д.5, ул. Кр.Армии 23 столовая колледжа связи №4. Ул. Дзержинского 50 ЦНТИ арендаторы, ул. К.Либкнехта 2 ж/д дет. биб-тека , ул. К.Либкнехта ж/д,4, ООО "Стрел. слобода",16а,18,оф,20 оф., 22,оф., ул. Советская ж.д.15а, оф.,3а спорткомплекс, центр Фехтования,Дзержинского ж.д. 43 ,43 центр рай.пол-ка,43 чп Сидорова, ул. В.Луговая 2 ТЦ "Серж", ул. К.Либкнехта 13 д/c №98 бассейн,31 ДК ВОГ.

до 20.00 8 августа

ул. Ленина ж.д.95,97, ул. Ленина ж.д.90,90\1,90\2 "Электроприбор", 85 ДШИ №1, 83 Центробанк комплекс зданий, ул. Гоголя 5 МСЧ УВД Курск.обл. комплекс зданий, ул. Радищева ж.д.87/7,"Росмедстрах", ж.д. 85, картинная галерея, ул.Челюскинцев, 2 архив,истории. Гоголя ж.д.31, маг,47, маг, ул. Димитрова ж.д. 84,маг,76 "Звездная линия", ул. Димитрова ж.д.70,Росбанк, 68а,74 д/с №9, ул.Димитрова ж.д.97,91,99,95,93,101 школа №27, ул. Гоголя ж.д.25,29а д\сад №31, ул.Радищева ж.д.80,82,84,86,99,95,93,97,101,105,84а,маг,103 комитет образования, ул. Димитрова ж.д.4, ул. Володарского ж.д.8а,4\2,6, ул. Марата ж.д.1, 2а (офисы) (ж.д. 3,1а ООО "Фонд Ветеран", 5худож. Мастерские, гвс нет), ул. Урицкого 5 Статуправление, ул. С.Саровского 12 ГПТУ №1, ул. М.Горького 8 казначейство, ул. Ленина 1адм-ция г.Курска , ул.Марата 9 гор.администрация.

до 20.00 9 августа

ул. М.Горького ж.д.18,20 пч, ул.Уфимцева 5 прокуратура р-на, спецгородок УВД. ул. Чумаковская 9 интернат сл.слыш детей.

до 17.00 10.08.2019

ул. 50 лет Октября 126 АБК Облжилкомххоза, ул. Гремяченская 15 медэкспертиза,11, ПЧ-3,ООО, ул.50л.Октября, 116-д"Радиал"(Промавтоматика), ул. 50 лет Октября,124д, 124г ООО "Перфи", "Тест +"(форд),ул.50 лет Октября, 124-а ОАО "ПМК-1 "Курскводстрой"(без гвс), ул.50 лет Октября,126-а ООО Автотехцентр "Северный", (Автобаза ОАО "Курскводстрой"),ул.50 лет Октября, 124-в ООО "Эксант" (Антекс), 50 лет Октября 126/1 Транспортная компания ИП Санников, ул.50 л.Октября 130 УГИБДД МОБ УВД по Курской обл.

до 17.00 01.09.2019

ул.Пучковка, 35 ФГОУ СПО РЗАТТ.

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